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國防部：修陸海空軍懲罰法盼部隊管理有據人權進步

中央社／ 台北6日電
國防部法律事務司長沈世偉。圖／聯合報系資料照片
國防部法律事務司長沈世偉。圖／聯合報系資料照片

立法院今天舉行陸海空軍懲罰法修正案公聽案，國防部法律事務司長沈世偉中將指出，修訂這兩部法律是希望部隊管理及執行有所依據，同時也讓救濟法制化，出發點是讓國軍及人權更進步。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會今天舉行「陸海空軍懲罰法（簡稱懲罰法）修正案及軍人權益事件處理法」公聽會。

國防大學法律系主任鍾秉正認為，外界以往對軍法了解是「處罰」官兵，也就是所謂形式審判，後來因洪仲丘案，軍法審判移轉至地方法院執行，卻造成後續軍方難以維持軍中紀律，相較於義務役期過去僅有4個月，現行已恢復1年制義務役，站在法律的立場要如何依法治軍，因此陸海空軍懲罰法，以及軍人權益事件處理法兩部法律相當重要。

鍾秉正認為，未來這兩部法律將可成為保護官兵的角色，並讓官兵依據法源尋求權益保障，透過職務法庭的方式達到行政救濟目標。

沈世偉中將指出，修訂這兩部法律是希望管理及執行有所依據，同時也讓救濟法制化，出發點是讓國軍及人權更進步。懲罰法部分，軍方認為過去在調查方面未有相關規範，因此法律中有大篇幅調查專章；另外，過去的救濟都是透過行政規則執行，但此次列入法律，目的是能有進步的人權規範。

由於懲罰法中參酌公務員懲戒法增訂罰款懲罰，金額為新台幣5000元以上、100萬元以下，軍中人權促進會、人稱「黃媽媽」的陳碧娥質疑，若部隊主官偏頗或專業素質不足，雖然已有金額限制，但易導致錯誤的主官裁量權，並挾怨報復、推卸責任。

沈世偉回應，現行懲罰法施行細則已針對不同樣態懲罰律定可執行的階層，例如撤職是最嚴厲的懲罰，但並非人人可實施；此次增訂罰款，也非授權到連長、排長去執行，甚至旅長可能也只有幾萬元的權限，這方面會再進一步討論。

現行懲罰法與修正版本中均有「降級」處分，玄奘大學法律系副教授劉育偉及多名與會學者對此有所質疑。劉育偉認為，此舉違反平等及比例原則，恐有違憲之虞，且降級無法源依據，公務人員法中也無此法條。

沈世偉指出，先前法令不完備，包括如何復職都有很大問題，導致有降級懲罰但未執行，但也因國外有相關規定，因此仍保留降級的處分。

沈世偉指出，軍人最重的懲罰就是撤職，也就是無法保留軍人身分，連帶累積的年資、退休金都沒有，因此降級的存在就是比撤職的處分還輕一點，讓願意繼續留在軍中的人員還是能繼續服役，但相關降級的限制，會在施行細則中再討論。

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