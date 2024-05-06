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徐衍璞：台美雙方重視軍售延宕 老虎小組管制進度

中央社／ 記者游凱翔台北6日電

美對台軍售出現延宕狀況，國防部副部長徐衍璞今天表示，台美雙方都相當重視受美國軍事工業產業鏈影響所出現的軍售延宕，並成立老虎小組管制交付作業進度，美方也透過總統提用權以及無償軍事融資提供各項援助。

美國聯邦眾議院軍事委員會4月30日就2025財政年的國防預算舉行聽證會，與會議員貝肯（DonBacon）、艾福特（Mark Alford）及麥考米克（RichMcCormick）連番追問對台軍售交付延宕累積達190億美元（約新台幣6199億元）；美國國防部長奧斯汀表示，已加快進展，未來將聚焦減少積壓訂單。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會今天舉行「陸海空軍懲罰法修正案及軍人權益事件處理法」公聽會，負責軍備事務的徐衍璞會前接受媒體訪問表示，因受到美國軍事工業產業鏈影響，部分軍售延宕交付，台美雙方相當重視，也成立老虎小組（Tiger team）負責管制軍售交付作業，美方也透過總統提用權以及無償軍事融資提供各項援助。

徐衍璞並指出，國安會秘書長顧立雄對於軍備工作有相當程度了解，待顧立雄就任國防部長後，會將當前工作執行概況再向他詳細報告。

媒體關切5月20日後是否留任軍備副部長，徐衍璞指出，軍人使命是貫徹及達成命令，他會做好本務工作。

國防部 美國 軍售

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