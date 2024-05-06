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國防專業藍委陳永康不去太平島 吳思瑤：良知之士
立法院外交及國防委員會召委馬文君十六日將帶隊考察太平島，曾任國防部副部長的國民黨立委陳永康未登記同行。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示，國民黨此團登島可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。
對於國民黨立委即將登上太平島，吳思瑤批評，這一團「愈揪愈大團」，人數來到廿人，國民黨以為登太平島是在揪旅遊觀光團嗎？除了外交及國防委員會的立委，連跨委員會的立委都爭相同行。她強調，台灣在南海緊張的國際情勢、在複雜的地緣政治中，都是和平的捍衛者，國民黨此團卻可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。
至於陳永康未登記同行，吳思瑤認為，國民黨團內還是有良知之士，也就是唯一一位具備國防專業的陳永康並沒有報名同行，拒絕為這樣的行程背書，可見有國防專業的人都清楚認知，登太平島並不是明智的行為，且此時此刻更是時機不宜。
不過，陳永康後來發聲明表示，此次無法跟團前往太平島，是因中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此不克參加視察行程。吳思瑤則表示，尊重陳永康的說法。
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