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20立委報名16日登太平島 可能歷來人數最多

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷／台北報導
立法院外交及國防委員會本月十六日將考察太平島，已有廿名國民黨與民眾黨立委報名參加。圖／漁業署提供
立法院外交及國防委員會本月十六日將考察太平島，已有廿名國民黨與民眾黨立委報名參加。圖／漁業署提供

立法院外交及國防委員會召委馬文君本月十六日將率團考察太平島，共有廿名國民黨與民眾黨立委報名參加。民進黨批評藍白立委此行替中共助長威風、給自家政府添亂，立法院副院長江啟臣昨天表示，捍衛國家領土主權，做國軍最大後盾，不應有朝野之分與黨派之別，只要能用行動捍衛國家主權、團結中華民國，他絕對義不容辭。

國民黨主席朱立倫昨天出席歐洲節活動前受訪表示，高雄市旗津區的太平島是中華民國的領土，不管是國防委員會或是任何一個委員會去參訪，他覺得都是應該的。

馬文君說，他們將於十六日上午搭乘Ｃ─一三○運輸機前往太平島，停留時間一至兩小時，主要是慰勞官兵、視察「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」狀況等。由於登太平島須於四十五天前申請，約有廿位立委已先行登記，屆時會有多少立委如期登島，尚無法確定，但應有十人以上，將是歷來登島立委人數最多的一次。

目前登記參加的立委，國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐賴士葆王鴻薇羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。

據了解，部分立委因顧及隔日周五院會甲動及其他考量，出發日期可能有變動，尚待討論後拍板。

江啟臣指出，國防部每年舉辦「全民國防教育南沙研習營」，邀請全國從事全民國防教育課程的師生登島宣示國家南海主權；即使美國眾議院前議長裴洛西訪台後，區域情勢緊張升高，國防部去年、今年也都未停辦，這難道也是為複雜的南海情勢添亂、在替中國大陸助威、對外釋放錯誤訊息？

江啟臣說，歷任總統都公開宣示太平島是我國領土、絕不退讓；立法院也都有不分朝野黨派的委員共同前往考察，而前往的時間、方式，都是由國防部通盤考量和安排，所有委員也都配合，因為大家的目的一致，就是要前往宣示領土主權、考察防務、慰勞前線官兵。

王鴻薇說，民進黨立委批評南海局勢緊張，藍白立委不應登島，這到底是怎麼樣的奇怪邏輯，難道中國大陸跟菲律賓因海域問題有爭端，中華民國就無法宣誓主權嗎？民進黨口口聲聲要捍衛主權，原來全是打假球。

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