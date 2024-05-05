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立委考察太平島添亂？ 江啟臣：國防部每年辦南沙研習營

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影

藍白立委16日將前往太平島考察，遭民進黨立院黨團質疑替中共助長威風、給自家政府添亂。立法院副院長江啟臣今天表示，捍衛國家領土主權，做國軍最大後盾，不應有朝野之分、黨派之別，不論是什麼時間、方式，只要能夠用行動捍衛國家主權、團結中華民國，他絕對義不容辭。

江啟臣指出，國防部每年舉辦「全民國防教育南沙研習營」，邀請全國從事全民國防教育課程的教師、國內大專院校學生前往「太平島」，目的在於「宣示國家南海主權，見證官兵偵巡護漁辛勞，深耕國土主權意識，擴大全民國防教育成效。」

江啟臣表示，國防部都希望邀請師生登島宣示領土主權，即使在2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，整個區域情勢緊張升高，國防部去年、今年也都未停辦，甚至是在4至7月舉行，這難道也是為複雜的南海情勢添亂、在替中國大陸助威、對外釋放錯誤訊息？他支持也相信國防部在宣誓及捍衛國家主權上的始終如一。

江啟臣表示，太平島是我國領土，毋庸置疑，宣示主權、登島視察、慰勞官兵，更是國家的責任與義務。若以該地局勢緊張維護和平為由而放棄，面對多變的台海與印太情勢，難道要放棄中華民國是主權獨立國家的主張？

江啟臣表示，他尊重總統及行政院是否前往的決定，但立法院前往考察建設、了解防務、慰勞官兵，就是傳達全體國人對領土主權的堅持，以及對前線官兵的支持。

江啟臣說，過去歷任總統都公開宣示太平島是我國領土、絕不退讓；立法院也都有不分朝野黨派的委員共同前往考察，而前往的時間、方式都是由國防部通盤考量和安排，所有委員也都配合，因為大家的目的一致，就是要前往宣示領土主權、考察防務、慰勞前線官兵。只要能用行動捍衛國家主權、團結中華民國，他絕對義不容辭。

國防部 太平島 江啟臣

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