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520新政建言 藍促訂國家安全戰略法

聯合報／ 記者王寓中周佑政／台北報導
圖為準總統賴清德副總統日前赴國家安全局聽取簡報。 圖／國安局提供
圖為準總統賴清德副總統日前赴國家安全局聽取簡報。 圖／國安局提供

五二○新政府將就任，新內閣團隊今將舉行「行動創新ＡＩ內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰將親自與會，研析未來施政總體理念。國民黨智庫昨提出卅項施政建言，國民黨主席朱立倫說，五二○全民期待能把過去不公不義，違憲亂政，以及錯誤的政策調整，國民黨提出近卅個重要政策與方向，希望賴清德政府能明確回答。

國民黨智庫昨公布近三個月網路民怨十大議題，並且針對民怨最高的廢死、兩岸、網路詐騙、能源、教改等，提出施政建言。

在廢死議題上，國民黨指出，近十年台灣民眾對死刑存廢的民意調查分析顯示，反對廢除死刑者的比例未低於百分之七十五，最高者甚至達到百分之九十，國民黨主張，死刑存廢應由立法院依民意決定。

在兩岸國防方面，國民黨主張根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和相關法律，依法（規）務實處理兩岸事務，制定「中華民國國家安全戰略法」，指導國家政策工具的發展與運用，達成國家安全目標。

國民黨指出，台灣打詐刑罰強度不如其他先進國家，如詐騙主嫌南韓、大陸無期徒刑，台灣組織犯罪防制條例最重僅十年，應修法加重刑度，連同車手、機房人員等幫助犯提高刑責上限，且增訂「窩裡反條款」，供出上游換減刑。另外，數發部推「隱碼技術」，不如使用區塊鏈技術，從源頭防堵詐騙。

憲政及司改部分，國民黨籲賴清德全力支持國會改革法案立法。司法院長正、副院長應另請高明，無須再背負蔡英文總統留下的爛攤子。賴清德赴立法院國情報告應常態化。

國民黨 詐騙 賴清德

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