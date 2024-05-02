國軍醫院社區巡迴醫療 軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉工作人員
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往台北市松山新城，慰問在當地進行社區巡迴醫療服務的三軍總醫院松山分院人員，肯定服務人員「視病猶親」的付出，幫助以榮民榮眷為主的社區居民，妥善照護健康。
松山分院醫護人員今天到松山區龍田里民活動中心，為長輩們進行血壓、血糖、膽固醇、骨密度等健康指數量測，健康飲食諮詢，以及癌症篩檢諮詢等服務，並關懷長者們身體健康狀況。李棟樑則與國防部副部長徐衍璞、政戰局長陳育琳、松山分院院長詹正雄、軍友社秘書長簡士偉等人，前往慰勉醫護人員。
李棟樑表示，感謝三總松山分院、政戰局等單位，協力推動社區巡迴醫療服務，致力高齡長輩們生活照顧的努力。他期望未來可以增加巡迴醫療的深度及廣度，嘉惠更多年邁及行動不便的長者，就近獲得優質的照護。
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