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國軍醫院社區巡迴醫療　軍友社榮譽理事長李棟樑慰勉工作人員

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勉參與社區醫療的三總松山分院工作人員。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勉參與社區醫療的三總松山分院工作人員。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往台北市松山新城，慰問在當地進行社區巡迴醫療服務的三軍總醫院松山分院人員，肯定服務人員「視病猶親」的付出，幫助以榮民榮眷為主的社區居民，妥善照護健康。

松山分院醫護人員今天到松山區龍田里民活動中心，為長輩們進行血壓、血糖、膽固醇、骨密度等健康指數量測，健康飲食諮詢，以及癌症篩檢諮詢等服務，並關懷長者們身體健康狀況。李棟樑則與國防部副部長徐衍璞、政戰局長陳育琳、松山分院院長詹正雄、軍友社秘書長簡士偉等人，前往慰勉醫護人員。

李棟樑表示，感謝三總松山分院、政戰局等單位，協力推動社區巡迴醫療服務，致力高齡長輩們生活照顧的努力。他期望未來可以增加巡迴醫療的深度及廣度，嘉惠更多年邁及行動不便的長者，就近獲得優質的照護。

三總松山分院今天（5/2）派出醫護人員，到台北市松山新城，替社區高齡民眾提供健康檢查與諮詢服務。記者程嘉文/攝影
三總松山分院今天（5/2）派出醫護人員，到台北市松山新城，替社區高齡民眾提供健康檢查與諮詢服務。記者程嘉文/攝影

健康飲食 醫護人員 長輩

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