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10架次共機下午越中線擾台、配合共艦「戰備警巡」 國防部：嚴密掌握

中央社／ 台北2日電
國防部發言人孫立方。圖／聯合報系資料照片
國防部發言人孫立方。圖／聯合報系資料照片

國防部今天表示，自下午4時許起，偵獲15架次共機出海，其中10架次逾越海峽中線並侵擾台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡，國軍對此嚴密掌握。

國防部傍晚發布新聞稿表示，自下午4時許起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警500及無人機等各型主、輔戰機，計15架次出海活動，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，國防部統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機4架次（逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域4架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動；根據空軍公布的航跡圖，共機分別距離基隆77浬、鵝鸞鼻138浬。

國軍 國防部 海峽中線

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