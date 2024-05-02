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進入接收新式武器高峰期 國防部：強化指管建立擊殺鏈
國防部表示，未來將持續就各新獲武器裝備特性與指揮管制（C2）系統的整合，予以強化，以發揮完整擊殺鏈能，以利戰力倍增。
國防部向立法院提出「我國面對國際戰爭現況最新國防軍備與戰略具體作為」書面報告，這份報告是根據立法院審查國防預算時，立委通過決議，要求國防部就台灣面對國際戰爭現況，最新國防軍備與戰略因應具體作為，向立法院外交國防委員會提出書面報告。
國防部指出，台灣位於西太平洋第一島鏈核心，是扼控中共擴張太平洋海權的要衝，期能結合美國印太戰略，與友盟國家形成區域整合嚇阻能力，確保台海周邊及區域安全穩定。
國防部說，在友盟國家情資及資源之整合能力上，在瞬息萬變的戰場環境中，即時掌握最新，最準確的戰場情報，就擁有戰場的主動權及優勢。國軍將持續建構共同情報圖像（CIP）及共同作戰圖像（COP），整合友盟及夥伴國家情報資源及作戰訊息，以利戰場即時動態情資分享，增進整體聯戰指揮效能與韌性。
國防部表示，國軍近年進入武器獲得的高峰期，未來將持續就各新獲武器裝備特性與指揮管制系統整合，予以強化，以發揮完整擊殺鏈能，以利戰力倍增。
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