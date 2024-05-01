裝備暴露小秘密 我特戰官兵赴美與綠扁帽部隊共同操演
美國密西西比州國民兵昨天（台北時間4月30日）在官方IG網站發布一批照片，內容為密西西比國民兵所屬的特戰20總隊第2大隊（2nd Battalion, 20th Special Forces Group, 1st Special Forces Regiment）與多個夥伴國家的部隊，在謝爾比營（Camp Shelby）進行的一場城鎮戰攻擊操演，這項操演是「南方打擊2024-2」（SSTK）演習的重點科目。
雖然美軍並未進一步說明，參加演習的友邦名稱，但從照片可以看出，包括中華民國陸軍的特戰指揮部人員。證據是這些官兵使用的耳機、頭盔、布章、迷彩服色調等，都與國軍特指部官兵的裝備形式相同，其使用的M249輕機槍護木縮短，下方並有前握把，這也是國軍特指部先前與軍備局205兵工廠合作，自行改裝的項目；另一張多人持槍前進的照片，依稀可從步槍護木看出，是省略提把的國造T91步槍，照片中可見到疑似教官的美軍，迷彩服色調與我方不同。
我國陸軍333旅與542旅，去年各派一個營級單位赴美參加演訓。至於特戰部隊與美國陸軍特戰部隊（Special Forces，即俗稱的綠扁帽）的合作，程度遠比一般野戰部隊更為密切。特戰部隊之下有7個總隊，其中19、20總隊屬於國民兵，駐地分別在猶他州與阿拉巴馬州。由於美軍演訓場地廣闊，受限程度遠低於國內，同時也可學習許多新的裝備與戰術，包括肩射版刺針飛彈，在交貨之前，但國軍赴美受訓的官兵就已經練習過。
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