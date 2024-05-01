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中共「保守國家秘密法」今上路 蔡明彥：續情蒐布署

中央社／ 台北1日電

中共修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體，新制今天生效。國安局蔡明彥今天表示，國安局會持續對中共進行必要的情蒐布署，還有情報工作相關規劃，會持續透過情報掌握，了解中共內部動態發展。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢，蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪。

美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）於美東時間4月29日指中國扭曲聯合國大會第2758號決議，國際社會應共同反對，並呼籲讓台灣有意義參與國際組織。

蔡明彥指出，聯合國大會第2758號決議案，當時處理的是中國的聯合國代表權問題，並沒有處理到台灣的主權地位或是國際參與權利，中共積極透過國際一中架構，以及2758號決議文的錯誤解釋，希望能夠打壓台灣的國際空間，台灣應該要清楚來論述國際地位立場，加強跟友盟國家的合作，一起來表達對於維持台海現狀的高度關注。

針對中共修正「保守國家秘密法」對於國安局情報工作的影響，蔡明彥說明，有在注意發展趨勢，因為「保守國家秘密法」今天開始實施，可以注意到條文的秘密範圍非常廣泛，對於秘密的細節又沒有提供充分說明，同時他們也授權第一線查察人員，非常大的權力來詮釋，什麼叫做違反國家秘密行為。

蔡明彥強調，更重要的是，中共的國家安全工作推動特別強調，要服從黨的領導，這會讓中共會有更多的政治指導空間。就國安局來說，會持續對中共進行必要的情蒐布署，還有情報工作相關規劃，會持續透過人員情報、科技情報掌握，來了解中共內部相關動態發展。

中共 國安局 蔡明彥

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