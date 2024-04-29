一年制兵役上路 實徵少四分之一

蔡總統前年底宣布，民國九十四年起出生的役男，兵役將由四個月恢復為一年。當時國防部表示，九十四年次役男將於一一三年度進入徵兵年齡，預計當年將徵集九一二七員。不過，國防部與內政部官員稱，該年次役男申請緩徵的比率大增，今年內入伍人數預計為六九三六員。

恢復徵兵後首批一年期義務役，今年一月廿五日在全台各地入伍。當時軍方簡報仍明載本年度預計徵集九一二七員，其中比重最高的陸軍將接訓七五一四人。但邱國正上周三到立院外交及國防委員會報告，答覆立委林思銘質詢時，先說九千餘人，隨即在幕僚提醒下改口表示六千餘人。

國防部發言人孫立方事後向記者解釋，今年的九十四年次義務役男徵集人數，依內政部役政司來函調整，由原規畫九一二七員，下修為六九三六員。

內政部官員解釋，九十四年次役男於一一三年起開始徵集，但若仍為學生，可透過學校申請緩徵。今年實際被徵集的役男，都是選擇不升學、已無學生身分者。九一二七員的數字，是前年底依據歷年數字變化趨勢，所作出的推估。

官員指出，政府一一一年底宣布復徵義務役，九十四年次的男生，當時分別就讀高三（八月卅一日以前出生）與高二（九月一日以後出生），前者已於去年六月畢業，後者將於今年六月畢業；推測可能受兵役政策影響，更多役男高中畢業後不想立刻入伍，選擇就讀大專院校。國防部官員稱，人數少了四分之一，多少造成人力、物力過度投入。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，面對恢復徵兵，確實許多人採取觀望。大同大學校長何明果表示，本屆新生人數是否因役期改變而呈增加，沒特別明顯感受。