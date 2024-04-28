快訊

重啟與台新金合併評估！新光金提3大原因：為扭轉經營困境

把握好天氣！明高溫恐飆破36度 這日起變天「雷陣雨連炸3天」

影／雪霸湧現成千上萬馬陸大軍 導覽員曝「真實現場」驚訝大於驚恐

共機距基隆37浬「飛抵總統府僅需3分鐘」 學者：520前對台政治壓迫

中央社／ 台北28日電
國防部今天發布共軍動態，部分共機昨天僅距離基隆約37浬。圖／國防部提供
國防部今天發布共軍動態，部分共機昨天僅距離基隆約37浬。圖／國防部提供

國防部今天發布共軍動態，部分共機昨天僅距離基隆約37浬。專家分析，37浬已在台灣防空飛彈攔截範圍內，共機在實戰時不會進入，此舉除讓台灣民眾有溫水煮蛙效應、心防漸失；為政治施壓新政府，520前類似行為也可能增加。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時38分至下午1時38分，在台灣海峽空域偵獲主戰機及無人機計14架次，其中10架次共機逾越海峽中線，部分共機距離基隆約37浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，中共軍機距離基隆37浬，這意味距離淡水僅21浬，以一般戰機的飛行速度，只要2分鐘就能飛到淡水河口，而飛到總統府上空僅需3到4分鐘；而基隆是在淡水的東邊，軍方以基隆作為標定與中共軍機的距離，變成避重就輕。

張延廷指出，共機距離台灣越來越近，並吃定台灣只會退讓，未來恐將更貼近台灣領空，意圖彰顯制空戰力掌握，進而讓台灣民眾開始有溫水煮青蛙的效應，使心防漸漸消失。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，共機距離基隆約37浬，在政治、軍事上都有目的，軍事上持續壓縮台灣空域，但實際作戰時不會飛到離台灣這麼近的距離；原因是37浬已在台灣防空飛彈攔截範圍內，且共機所配掛的武器射程高於這個距離。

舒孝煌指出，共機在此時逾越海峽中線，並接近台灣本島，具刻意製造緊張氣氛的意涵，即在承平時期進行「灰色地帶」作戰，而政治目的，是持續在520前對新政府施加政治壓力，且隨著520臨近，共軍類似舉動可能會越來越多。

共軍 基隆 海峽中線

延伸閱讀

中共軍機過中線 最近時距北海岸約40公里

傅崐萁率團訪中共機仍擾台 綠委：藍委成對岸統戰棋子

基隆這停車場車流害民狂收罰單成陷阱 設這告示牌解套

國防部：6架次共機逾中線 另1直升機距台東僅27浬

相關新聞

共機距基隆37浬「飛抵總統府僅需3分鐘」 學者：520前對台政治壓迫

國防部今天發布共軍動態，部分共機昨天僅距離基隆約37浬。專家分析，37浬已在台灣防空飛彈攔截範圍內，共機在實戰時不會進入...

中共軍機過中線 最近時距北海岸約40公里

國防部發布昨天（27）早晨6時至今天6時，24小時之間的台海周遭共軍動態。共偵獲22架共機（含無人機）出海活動，其中12...

約會中途被抓去執行任務 蝙蝠中隊陳典聰一次次躲過死神召喚

1964年6月8日，剛從越南返國的空軍少校陳典聰，與許久未見的女友朱慶幗相約看電影。開演不久，銀幕上打出「陳典聰先生外找」，他只好對女友說，去去就回。結果直到電影結束，朱慶幗都等不到人，散場後，陳典聰不知去向，把女友一個人留在西門町。事後，陳典聰僅簡單解釋，臨時有任務被召回，而朱慶幗一年多後成為陳太太，但她不知道陳典聰消失的一天一夜，是駕機飛往中國大陸海南島，完成了一項秘密任務。 本篇聯合報記者程嘉文將為你報導，這位國軍戰鬥英雄如何靠著優異飛行技術，加上一點運氣，一次次閃過死神召喚，最後兒孫滿堂，直到今年4月12日以92歲高齡壽終正寢。

國防部發言人 孫立方傳申請退伍

準總統賴清德日前公布國安內閣團隊名單，國安會秘書長顧立雄將接任國防部長。新內閣團隊即將上任之際，傳出國防部發言人孫立方以...

金門士官滯陸40天…陳玉珍曝擬辦停役解套 陸軍：以年休先續假

國民黨立委陳玉珍今天表示，因出海釣魚迷航，被陸方海警尋獲的金門胡姓士官，目前正辦理停役手續。陸軍對此表示，金防部目前是以...

隨國防部長卸任申請退休？ 發言人孫立方：個人不需討論

準總統賴清德日前公布國安內閣團隊名單，國安會秘書長顧立雄將接任國防部長。隨著國防部長邱國正將卸任，傳出國防部發言人孫立方少將，以個人健康因素考量，日前已向邱國正提出提前退伍申請，預定今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。