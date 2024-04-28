共機距基隆37浬「飛抵總統府僅需3分鐘」 學者：520前對台政治壓迫

國防部今天發布共軍動態，部分共機昨天僅距離基隆約37浬。專家分析，37浬已在台灣防空飛彈攔截範圍內，共機在實戰時不會進入，此舉除讓台灣民眾有溫水煮蛙效應、心防漸失；為政治施壓新政府，520前類似行為也可能增加。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時38分至下午1時38分，在台灣海峽空域偵獲主戰機及無人機計14架次，其中10架次共機逾越海峽中線，部分共機距離基隆約37浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，中共軍機距離基隆37浬，這意味距離淡水僅21浬，以一般戰機的飛行速度，只要2分鐘就能飛到淡水河口，而飛到總統府上空僅需3到4分鐘；而基隆是在淡水的東邊，軍方以基隆作為標定與中共軍機的距離，變成避重就輕。

張延廷指出，共機距離台灣越來越近，並吃定台灣只會退讓，未來恐將更貼近台灣領空，意圖彰顯制空戰力掌握，進而讓台灣民眾開始有溫水煮青蛙的效應，使心防漸漸消失。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，共機距離基隆約37浬，在政治、軍事上都有目的，軍事上持續壓縮台灣空域，但實際作戰時不會飛到離台灣這麼近的距離；原因是37浬已在台灣防空飛彈攔截範圍內，且共機所配掛的武器射程高於這個距離。

舒孝煌指出，共機在此時逾越海峽中線，並接近台灣本島，具刻意製造緊張氣氛的意涵，即在承平時期進行「灰色地帶」作戰，而政治目的，是持續在520前對新政府施加政治壓力，且隨著520臨近，共軍類似舉動可能會越來越多。