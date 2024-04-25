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傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島礁發現
馬祖地區有漁民今天下午16時許目擊有1艘陸籍小船停靠在北竿鄉軍事管制區～高登島，隨即打電話向馬祖海巡隊與軍方報案；馬防部表示，今在高登島附近無人島礁確實有發現1名身分待查的漁民，但此人並未登上高登主島。
在馬祖的網路平台，今天下午17點半，有人PO出一段影片，疑似有陸籍漁船停在軍事管制區高登島，漁民說，疑有看到漁民登島。
據了解，馬防部相當重視，立即通知高登守備隊實施巡查，並通報海巡，海巡後來在高登附近離岸無人島礁發現這名漁民，將持續關注後續處理。
當地漁民表示，曾多次看到中國漁船靠近高登島礁，不算罕見，陸籍漁民主要是為採集附著在岸邊礁石上的海螺。
馬祖有民眾也表示，位於北竿西北方的高登島是全馬祖距離大陸最近的島嶼，目前仍屬軍事管制區，陸籍漁民此舉「侵門踏戶」，有點誇張。
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