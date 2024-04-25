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顧立雄掌國防部 王鴻薇揭國安會秘書長任內軍購增4倍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
準總統賴清德（右）今天親自公布國安首長人事布局，介紹準國防部長顧立雄（左）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影
準總統賴清德（右）今天親自公布國安首長人事布局，介紹準國防部長顧立雄（左）給媒體記者。記者潘俊宏／攝影

準總統賴清德今公布國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任。國民黨立委王鴻薇表示，顧立雄任國安會秘書長起，美國對台軍售多達20次，較蔡英文總統第一任期僅5次，多了4倍。顧立雄恐成對美軍購部長。

王鴻薇說，不知顧立雄被賴清德賦予什麼任務，但其短短幾年從律師、立委、金管會主委再到國安會秘書長，可以看出民進黨的重視。雖然，顧立雄擔任過國安會秘書長，但能否適任攸關國家和平的國防部，不只令人質疑，更令人憂慮。

王鴻薇指出，從顧立雄擔任國安會秘書長任內，可以發現，美國對台軍售明顯增加。蔡英文第一任時，只有5次美國對台軍售；然而到了蔡英文任內，由顧立雄擔任國安會秘書長開始，就有20次對台軍售，整整多了4倍。

王鴻薇提到，近年我國國防最大項目潛艦國造，雖然傳出將續建7艘預算達2800億的潛艦。但在顧立雄接任國防部長之後，會不會成為潛艦美造，也令人質疑。過去很多例子看到，很多國防需要的美製武器原本買不到，但當IDF經國號戰機、雄三飛彈、「騰雲二型」大型無人機研發後，F-16、愛國者飛彈、MQ-9無人機就來了。那海鯤號研發出來，是不是美國就會有其他相應的武器呢？

王鴻薇強調，這幾年一直傳出我國國防方針和美國有差異，未來顧立雄接任國防部長，我國國防方針到底會是中華民國的國防，還是美國的國防？另外國防部不只對美國溝通，還有編現比及募兵不足、近年自殺率提升、新式兵役和教召等等狀況，近年都急需要解決。如果顧立雄成為只關注對美溝通的國防部長，能不能讓人信賴，確實令人憂慮。

國安會 顧立雄

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