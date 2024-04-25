美簽署國安撥款軍援台 外交部：行動提升台美安全合作

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），內容包含軍援台灣等經費。外交部對此表示，美方再度透過立法具體行動提升台美安全合作。

美國總統拜登正式簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，完成立法程序，其中包括提供含台灣在內的印太區域國家的各項安全倡議，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持和平穩定挹注關鍵財政資源。

外交部指出，當中與我國相關的條文在聯邦眾議院於4月20日以壓倒性票數通過後，與援助烏克蘭、以色列等相關法案合併送交聯邦參議院審議，隨即於4月23日晚間表決通過並送交拜登總統簽署生效。

外交部表示，本法是繼美國今年3月立法通過「2024會計年度綜合撥款法」，提供台灣不少於3億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）等具體安全倡議支持後，再額外注入包括提供台灣在內等印太區域國家20億美元「外國軍事融資」經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

外交部說，在「台灣關係法」立法45周年之際，外交部感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。我國作為國際社會善盡責任的可信賴夥伴，將持續依據國家整體政策，堅定推動各項國防改革，提升自我防衛能力，並持續加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，共同捍衛台海現狀及區域的和平、穩定與繁榮。