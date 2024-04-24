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美印太司令重申：中國目標是2027年之前具攻台能力

中央社／ 東京24日綜合外電報導
美軍印太司令阿基里諾。（美聯社資料照片）
美軍印太司令阿基里諾。（美聯社資料照片）

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）昨天受訪表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。這番說法呼應了美國軍事高層官員先前的警告。

阿基里諾是在訪問日本期間告訴日經亞洲（NikkeiAsia）及當地其他媒體，前述時間表是根據中國國家主席習近平的要求「如果任務是在2027年執行，他的軍隊要做好準備」。他還說，這個時間表不是美方提出。

對於中國整軍經武以及共軍日益挑釁台灣等行徑，阿基里諾表達憂心。

阿基里諾指出：「儘管經濟正在衰退，他們仍執意決定要投資於軍事能力。」他認為中國即使經濟層面遭遇更大阻力，仍會持續在軍事上投入可觀的資源。

阿基里諾還抨擊中國提供半導體及其他軍民兩用產品給莫斯科當局，以協助俄羅斯侵略烏克蘭。

北京當局宣稱這些產品是民間企業出售，「有別於政府援助俄羅斯」。阿基里諾則駁斥這項說法，指出中國軍民部門融合為一。

阿基里諾也提到美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄4月10日在峰會上達成的協議。

當時兩國聯合聲明的重點是強化美日同盟。日本自衛隊預定2024年度內新成立「統合作戰司令部」，美方將加強駐日美軍司令部的功能，與日本自衛隊加強指揮管制的合作。

阿基里諾表示，美日部隊進一步整合「絕對是正確道路」，各方將透過部長級對話思索未來的具體方案。

在南海方面，近幾個月來中國船隻在菲律賓掌控的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近從事挑釁行動。

阿基里諾指出，中方增加或升級行動可能形成啟動菲美共同防禦條約的必要性。

俄羅斯 北京 日本 自衛隊

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