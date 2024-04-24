邱國正：今年約6千名一年期義務役男入伍

國防部長邱國正今天指出，今年將約有6千餘名一年期義務役男入伍服役，日前有一樁役男不假離營案件，後由家長送回營區，而軍中都有心輔機制，協助役男入伍後由民轉兵的過程。

立法院外交及國防委員會與司法及法制委員會今天進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案；國民黨立委林思銘質詢，關切今年共計會有多少名一年義務役期役男入伍服役，迄今有多少名逃兵，以及針對役男的心輔、關懷機制是否建立。

邱國正指出，今年將有6千餘名一年役期義務役男入伍服役，日前有一樁役男不假離營案件，之後由家長送回營區，而根據以往經驗，不能用役期長短來界定會不會逃兵，「有些人要跑的話，役期4個月一樣會不假離營」，因此役男入伍之後，部隊將會告知役男違法犯紀的利弊，並且役男在由民轉兵的過程中，承受的壓力可以想像，因此軍方會多方輔導。

針對關懷機制，邱國正說明，軍中有心理輔導人員，軍中有三個層級可以幫助役男，第一層是建制單位的基層幹部，役男若有問題的話，班長、排長、連長、連輔導長可以出面，第二層是如果役男情況比較嚴重，部隊有心輔人員可以協助輔導，第三層是國防部與衛福部等部會合作，帶役男到專任的心輔人員處遇。

國防部政治作戰局副局長張維新少將指出，新兵訓練有一個特性，就是新兵都是從社會上入伍，對軍中幹部感到陌生，因此國軍唯一在營級有編制心輔官就是新訓單位，讓專業的心輔官在營級，帶著各連輔導長等基層幹部，掌握新兵心緒，若連輔導長發覺有異樣會和心輔官講，有必要會再轉介，也會親自向家屬親自聯繫。

民進黨立委吳思瑤質詢時呼籲，「心輔是專業，需要由專業人士有效介入」，她以數據說明，國軍108年至112年的自殺漏接率高達95%，其中國防部聲稱經濟及感情因素分別占比40%及25%，但防堵這些案件需要專業心輔人士，目前擁有心輔證照者僅17.5%，甚至基層單位的人數為0，呼籲國防部積極改善。