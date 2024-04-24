軍備局：國軍頭盔經測試符合美軍ACH規範

立委今天關切國軍頭盔實彈測試的抗凹陷能力。軍備局長林文祥中將表示，去年送國防大學理工學院彈道實驗室執行測試後，合乎美軍最新的先進戰鬥頭盔規範（ACH），相關報告待取得TAF認證後對外公告。

研究軍用槍械的「山姆小叔Gun&Fun」臉書粉絲團及Youtube頻道，繼此前與新北市議員林秉宥合作測試國軍抗彈板後，15日發布最新影片，分享國軍、共軍等數國頭盔，遭實彈射擊後的抗彈、抗凹陷情形。

立法院外交及國防委員會今天與司法及法制委員會進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。

民眾黨立委林憶君質詢關於國軍抗彈板與頭盔防護議題，軍備局長林文祥中將坦言，民國105年的國軍頭盔、抗彈板確實採用美國國家司法研究院標準（National Institute of Justice，NIJ，另譯：美國司法協會）；國軍頭盔部分，105年NIJ未測試凹陷值，因此去年送國防大學理工學院彈道實驗室執行測試後，合乎美軍最新的先進戰鬥頭盔規範（ACH）。

但林文祥提到，去年在立法委員指導下，新一代抗彈板採用的是美軍最新ESAPI（增強型輕武器防護插件）規範；至於是否公布ACH的測試結果，林文祥表示，目前仍在申請財團法人全國認證基金會（TAF）的認證，認證並測試完成後將公告。

林憶君認為，若外界對於實驗室的測試結果存疑，也可以實施野地測試，代表無論實驗室或實際使用無虞，消除外界疑慮。

國防部長邱國正指出，這是個好方法，事實上也在努力；外交及國防委員會召委王定宇則指出，會儘速安排委員會現地考察實彈射擊成果。

針對頭盔測試成果，國防部15日接受中央社訪問回應，民國107年邀請記者實彈測試，及112年理工學院彈道實驗室依美軍規範、以9公厘手槍彈射擊後均未貫穿，凹陷值符合規範。

國防部也提到，已於去年同步啟動頭盔內襯優化及頸椎損傷降低研究，軍備局第205廠、理工學院及國防醫學院今年底將完成開發複合內襯。