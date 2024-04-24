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馬英九：台灣非以色列 台海若戰爭美國也毫無保留挺？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九日前訪中國大陸，指兩岸歷史、文化與情感連結，是政治切不開的。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九日前訪中國大陸，指兩岸歷史、文化與情感連結，是政治切不開的。記者廖士鋒／攝影

前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識。台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫，本質上與俄烏、以巴完全不同，絕對有足夠的智慧，和平處理各項爭端，互利共榮，振興中華。

馬英九今透過臉書指出，最近看到包括美國哥倫比亞大學、紐約大學等名校的教授與學生，因在以色列轟炸加薩走廊事件聲援巴勒斯坦人，陸續遭到警察逮捕，這給他很大的震撼，同時也更讓他省思到兩岸關係。

馬英九說，他曾在紐約大學法學院拿到國際法碩士，在紐約住了一年多，對紐大相當熟悉。該校學生許多是猶太人，看過不少男生頭戴猶太教的小圓帽（Kippah），當時NYU常被戲稱為「NY Jew」。但是在「以巴衝突」中，這個被美國國內視為最「猶太」的學校，都出現師生聲援巴勒斯坦人，更遑論全美各地早已湧現反對衝突繼續的聲浪。

馬英九說，這些對在台灣的我們有什麼啟發呢？第一，即使美國支持以色列，但美國民眾心中有一把尺，不一定會跟著政府腳步走。為了巴勒斯坦，學生甚至選擇與公權力對抗，美國內部陷入分歧。第二，因美國內部特殊政經結構，美國政府毫無保留地挺以色列，但台灣不是以色列，如果台海發生戰爭，美國會如此毫無保留地挺台灣嗎？

第三，馬英九說，中東戰火持續，受苦的還是平民老百姓，以色列、巴勒斯坦都是如此。他們絕對不容許台灣變成下一個戰火熱點。

馬英九說，他多次主張，為了國家安全，當然必須「備戰」，要有足夠的國防力量，但「備戰」的目的是「止戰」，更重要的是要「避戰」。真正以民為念的領導人，會透過謀和，避戰止戰。他連續兩年帶台灣的大學生訪問大陸，目的就在透過交流，增進瞭解，為兩岸的永續和平繁榮打下堅持的基礎。

以色列 台海 美國 馬英九

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