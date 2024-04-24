共機距基隆41浬再飛5分抵總統府？ 邱國正：國軍監控防範

國防部21日發布中共軍機動態，中共軍機距離基隆僅41浬，被指再飛5分鐘就能到達總統府，國軍恐沒有預警時間，且有斬首作戰疑慮。國防部長邱國正今天指出，國軍平常情監偵的用意，就是避免發生這種事情。

立法院外交及國防委員會今天與司法及法制委員會進行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」等案，邱國正進入會議室前接受媒體聯訪。

退役中將、前空軍副司令張延廷21日指出，中共軍機距離基隆41浬，從這個距離飛到總統府上空，可能只要4到5分鐘，國軍恐沒有預警時間；媒體關切有斬首作戰疑慮。

邱國正表示，國軍平常情監偵的用意，就是避免發生這種事情。他說，如果是承平時代而且在國軍沒有反制的情況下，飛機以正常速度飛行3分鐘、5分鐘的確會到達總統府上空。

國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）自19日起至26日、一連舉行8天7夜，但中共科研船「向陽紅6號」據傳22日傍晚起現蹤花蓮外海，由南向北航行。

邱國正表示，「向陽紅」科研船經常出現，但因為這個時間點比較敏感，海巡跟軍方都有應對方法及掌握。

美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團眾議員艾福特（Mark Alford）昨天在外交部歡迎晚宴前受訪指出，美國對台軍售應該加速交付，才能展現維護台海的決心；媒體詢問邱國正，美國軍售有沒有加速交付的跡象。

邱國正表示，「我覺得很多步調都在強化當中」，比如說美國國防部組成「老虎小組」（tiger team）等，美方要幫忙台灣，不管軍售或者個案加快速度不要延宕，是好事一樁。