快訊

MLB／大谷翔平191公里強轟破生涯 首對國民開砲就贏球

衰捲黃子佼事件！被爆婚事告吹…Lulu飛模里西斯慶33歲生日

不要幫洗衣煮飯、帶孫…在死前把所有財產花光！呂秋遠給10忠告：如何當受歡迎婆婆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

聯合報／ 記者程嘉文
國防部長邱國正24日上午出席立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席，審查陸海空軍懲罰法修正草案等案。記者曾原信／攝影
國防部長邱國正24日上午出席立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席，審查陸海空軍懲罰法修正草案等案。記者曾原信／攝影

國防部邱國正今天出席立院外交國防委員會，審查陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法草案。會前他被媒體問到，中共近日以「423」海軍節為名，發布山東號航空母艦編隊影片，國防部有何看法？邱國正回答，「他們（中共）經常秀這個」，就是展現國力。

對520賴政府上任後的兩岸局勢，邱國正說，國軍一直持恆監控狀況，目前為止都可以掌握，如果有什麼動作，國防部會提前預警告知，此外不做評論。另外，目前正屬漢光40號演習的兵推期間，此時傳出中共「向陽紅」號科研船出現在台灣周邊水域。對此邱國正說，現在的時間聽起來比較敏感，其實中共科研船經常出現，我方不管海巡或國軍，都有應對方法，都有在掌握。

記者問，美國議員希望對台軍售加速交付，目前是否有看到加速跡象？邱國正說，覺得很多步調都在強化當中，譬如成立「tiger team」要幫忙我方，不管軍購也好，或是個案加快執行速度、不要延宕，都是好事一樁，國防部總是樂見。至於國軍加大赴美受訓，邱國正也說，（與美軍）交流不但持續，而且效果好，不管對官兵個人還是團隊，都是拓展訓練效果的機會。

至於立委徐巧芯與名嘴溫朗東等人互控，扯出有人涉嫌逃兵的舊事。邱國正說，自己不知道這件事，假如有案子出來，就按照申訴管道查，他對此沒有預設立場，也沒有任何意見。

中共 國防部 邱國正

延伸閱讀

「軍中轉型正義」引質疑 邱國正重申反對拆蔣公銅像：為何要改變

邱國正：國造潛艦便宜行事 易生弊端

邱國正：肯定黃曙光貢獻 但潛艦進度不會受請辭影響

邱國正兒遭爆召妓、拍片二大過汰除 國安局：通過測謊 無國安疑慮

相關新聞

中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

國防部長邱國正今天出席立院外交國防委員會，審查陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法草案。會前他被媒體問到，中共近日以「42...

對台軍售交付延遲 美議員：美方應加速展現護台海決心

美國近年來對台軍售交付出現延遲的狀況，美國眾議院軍事委員會議員艾佛德（Mark Alford）認為，美國對台軍售應該加速...

蔡總統視導國防院 肯定三成果維護國家安全

蔡英文總統上午視導國防安全研究院，肯定國防院在掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才及建立對外交流合作等3項目標所展現的成果...

中共衛星火箭軌跡通過台灣ADIZ上空 這次沒有國家級警報了

國防部今天上午發布新聞稿表示，本0746時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經我...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。