中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

國防部長邱國正今天出席立院外交國防委員會，審查陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法草案。會前他被媒體問到，中共近日以「423」海軍節為名，發布山東號航空母艦編隊影片，國防部有何看法？邱國正回答，「他們（中共）經常秀這個」，就是展現國力。

對520賴政府上任後的兩岸局勢，邱國正說，國軍一直持恆監控狀況，目前為止都可以掌握，如果有什麼動作，國防部會提前預警告知，此外不做評論。另外，目前正屬漢光40號演習的兵推期間，此時傳出中共「向陽紅」號科研船出現在台灣周邊水域。對此邱國正說，現在的時間聽起來比較敏感，其實中共科研船經常出現，我方不管海巡或國軍，都有應對方法，都有在掌握。

記者問，美國議員希望對台軍售加速交付，目前是否有看到加速跡象？邱國正說，覺得很多步調都在強化當中，譬如成立「tiger team」要幫忙我方，不管軍購也好，或是個案加快執行速度、不要延宕，都是好事一樁，國防部總是樂見。至於國軍加大赴美受訓，邱國正也說，（與美軍）交流不但持續，而且效果好，不管對官兵個人還是團隊，都是拓展訓練效果的機會。

至於立委徐巧芯與名嘴溫朗東等人互控，扯出有人涉嫌逃兵的舊事。邱國正說，自己不知道這件事，假如有案子出來，就按照申訴管道查，他對此沒有預設立場，也沒有任何意見。