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海軍武江、旭江軍艦 5月初成軍投入戰備序列

中央社／ 台北22日電

為強化制海戰力，海軍推動國艦國造有「航艦殺手」稱號的沱江級艦。軍方人士今天表示，第一批次的第3、4艘量產艦旭江（PGG-621）、武江軍艦（PGG-623），5月初將成軍，屆時將正式投入戰備序列。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，後續量產首艦「塔江艦」109年12月下水（已交船、成軍）、第2艘「富江艦」111年9月下水（已交船、成軍）、第3艘「旭江艦」112年2月下水（已交船）、第4艘「武江艦」112年6月下水（已交船）、第5艘安江艦112年10月下水、第6艘萬江艦112年11月下水。

軍方人士上午表示，海軍近期已完成旭江艦、武江艦的成軍訓練，5月初舉行成軍典禮，並正式投入戰備序列、捍衛海疆；另外，知情人士也提到，第一批次的最後2艘（安江、萬江艦）近期也有望交船海軍。

有別原型艦，沱江級量產艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲，並配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。

根據公開資料，相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）配置8枚雄二、4枚雄三，第2批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，以滿足作戰實際需求。

沱江級艦以台灣的河（溪）或除役艦艇的艦名命名，透過票選統計最高票前10名，順序分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江。

沱江級艦是為了紀念民國47年沱江軍艦在九二海戰的輝煌戰功，榮譽虎旗副本放置原型艦沱江艦，作為精神象徵。

沱江艦 海軍 飛彈

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