潛艦國造機密信函外洩！黃曙光催美商交裝備 憂影響海鯤號海測

負責潛艦國造IDS的國安會諮委黃曙光，日前對外表示因為「身心俱疲」而要請辭。今天又有媒體宣稱，潛艦國造專案辦公室內部一封黃曙光寫給美商L3 Harris公司副總裁史泰克利（Sean Stackley）的信被外洩，顯示團隊中有人連基本的文書保密都做不好。

網媒「菱傳媒」報導，L3 Harris公司負責承造海鯤艦的光電桅杆。史泰克利是負責「策略、成長與技術」的資深副總裁，畢業於美國海軍官校1979年班，與黃曙光同屆。黃曙光使用潛艦國造辦公室的專用信箋，以「親愛的1979年班的同學」稱呼對方。他在信中表示，L3 Harris公司不能在2024年1月凖時交付潛望鏡，將導致IDS的泊港驗收測試（HAT）以及海上驗收測試（SAT）延期，還將導致我方與其他主要外部供應商的合約糾紛。此外黃也提及，台灣此刻正因中共解放軍機艦持續攻擊性通過周邊鄰接區海域而引起國際關注，潛艦國造是我方要遂行不對稱作戰的重要平台之一，且列為優先防務專案。

報導中的「知情人士」表示，黃曙光已發公開信言明會辭去國安會諮委及潛艦國造小組召集人，就是希望讓IDS回歸專業，不要因個人影響國軍未來建軍備戰，但如今就是有人不僅要讓黃曙光走人，還要搞死海鯤號潛艦，讓潛艦國造也做不下去。