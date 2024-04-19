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大陸今啟用M503航路 我民航局抗議：大增金馬飛安風險

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調中國民航局啟用兩條M503銜接航線，對兩岸都有利。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調中國民航局啟用兩條M503銜接航線，對兩岸都有利。記者廖士鋒／攝影

中國大陸民航局今宣布，今啟用M503航路W122、W123銜接航線由西向東運行。我國民航局表示，此航路貼近我馬祖及金門終端空域，雙方空域間隔甚小，如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，將大幅升高飛安風險，我方對此表達嚴正抗議，並要求儘速協商，

民航局表示，昨天接獲大陸民航部門通知，W122、W123航路將自19日零時起實施由西向東飛航，由於該項措施嚴重影響我空域飛航安全，民航局對陸方未經協商片面措施，再次表達嚴正抗議。

民航局指出，陸方於今年1月30日片面宣布取消M503航路北向南飛行偏置及後續啟用W122、W123 航路由西向東飛航，因其違反2015年雙方共識，嚴重影響我方金門、馬祖航路飛航安全，且大幅升高區域飛航風險，2月1日致函大陸民航部門表達嚴正抗議，並要求陸方盡速與我方就M503等航路使用問題展開溝通協商。

民航局指出，W122 航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險；現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加；如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，更大幅升高飛安風險。

民航局表示，非常遺憾的是，陸方自2月1日起仍執意改變M503航路飛行偏置措施，並自4月19日起啟動W122、W123由西向東每日6航班飛航。再次要求陸方依國際規範就相關航路的使用儘速與我方溝通，建立雙方航管單位作業協調程序，以確保雙方飛航安全及空運正常運作。

民航局指出，已要求所屬航管單位務必掌握M503、W122、W123 航路相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向陸方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施，以確保台北飛航情報區及金門、馬祖航路民用航空器運作安全。

M503 民航局 馬祖

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