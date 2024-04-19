軍備局：105公厘輪型戰車 適用沙地等作戰滿足需求

國防部軍備局獲得管理處長李健青少將表示，軍備局與中科院合作，自民國108年起投入105公厘輪型戰車研製，111年完成D1、D2兩輛樣車，112年通過陸軍初期的作戰測評，預計114年完成D3樣車，交由陸軍驗證。

雲豹八輪甲車目前已在國軍服役，已服役的車款已有CM-32、CM-33、CM-34，軍備局目前仍在研發搭載105公厘戰車砲的輪型戰車，李健青近期接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，節日今天播出。

李健青指出，輪型戰車案是依據陸軍的需求，自108年起，由軍備局生產製造中心及中科院合作，投入105公厘輪型戰車研製開發，全案在111年完成D1、D2兩輛樣車，並在112年通過陸軍初期的作戰測評，測評的結果合格率達到93%，也符合了陸軍的要求80%以上。

李健青表示，軍備局與中科院自1月起，透過每週跟陸軍的兵監單位定期研討，目前已完成D3樣車的外型及內部配置、初步確樣。後續規劃在114年完成D3樣車，並交由陸軍來驗證，納入建案的細分文件做武器系統的選項。

至於D3樣車的改良，李健青說，108年的概念設計階段，陸軍的要求砲塔內要有充足的活動空間，砲塔內人員活動的高度要在1.8公尺，及火砲的仰角相關的條件，因此制定了當時的樣車高度，完成D1、D2樣車，並經過測評驗證，但陸軍希望進一步調整車高，因此將D3樣車的構型車高，能夠在3公尺以下的目標來繼續發展。

李健青說，D3樣車其他調整的項目，第一個包含外型的優化，第二個是內部空間的充分運用，重新調整彈道計算機、置物箱，還有內部的空間模組的位置，增加各式彈藥攜行的數量；在性能的提升上面，觀測距離由原來2000公尺，提高到2500公尺，最重要的是提高可靠度，強化觀測系統，不管是在散熱的狀況，確保武器系統在作戰的時候，能夠發揮到最大效能。

針對台灣需要研製輪型戰車的原因，李健青解釋，台灣的地形屬於南北狹長的地形、四周環海，共軍可以由任何的沿海地區來實施登陸，登陸的兵力的集結跟增援，向來都是整個防衛作戰的重要課題。

李健青指出，國軍現役戰車都是屬於履帶型戰車，且不利運用在海岸、沙灘與河川地形，而輪型戰車最高時速可達到每小時100公里以上，快速機動為履帶戰車的2倍以上，可以適用在沙地、河川及城鎮作戰，滿足現有作戰需求。