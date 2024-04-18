國防部：中共21日發射運載火箭 將經台灣防空識別區
國防部今天表示，中共將於21日於西昌衛星發射中心發射運載火箭，並朝西太平洋方向飛行，將經過台灣防空識別區（ADIZ），國軍嚴密監控與應處。
國防部今天上午發布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，共偵獲共機18架次（其中逾越台灣海峽中線及進入西南空域12架次）、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
另外，國防部指出，中共將於21日於西昌衛星發射中心發射運載火箭，並朝西太平洋方向飛行，將經過台灣防空識別區（ADIZ）。
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