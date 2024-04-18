國防部：中共21日發射運載火箭 將經台灣防空識別區

日本陸上自衛隊日前在社群平台X把自己發動的太平洋戰爭，硬是講成「大東亞戰爭」，果真闖禍。美日同盟、AUKUS，是否間接造成軍國主義復活？陸上自衛隊在硫磺島戰役陣亡將士追悼活動後的社群貼文，引發的美日安保、核保護爭議，方興未艾。 資深記者陳言喬從日本及大陸網友、軍事專家的發文與發言中，為您梳理地緣政治脈絡。...

2024-04-18 07:30