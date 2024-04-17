澎防部鎮疆操演 高效能聯合打擊厚植防衛戰力
在漢光40號兵推演習前夕，陸軍澎湖防衛指揮部今晨實施「鎮疆操演暨戰車營基地實彈射擊」，包括M60A3戰車、CM21甲車、105榴砲等各式火砲砲聲隆隆場面震撼，展現扎實訓練成果。
澎湖防衛指揮部發布新聞表示，「鎮疆操演暨戰車營基地科目實彈射擊」，清晨在澎防部五德訓場實施，驗證戰、甲、砲車及迫擊砲等建制武器聯合打擊效能，展現扎實訓練成果。
凌晨時防區官兵在一片漆黑環境下實施彈藥提領，完成車輛通聯測試及裝備檢整，在120迫擊砲射擊照明彈，為操演揭開序幕。M60A3戰車於岸際對海面目標實施射擊，CM21甲車遂行反擊作戰，並透過各式機、步槍等武器建構綿密火網；最後，由砲兵營運用105榴砲實施「直接瞄準射擊」。操演全程火光迸射，震撼聲響徹訓場，展現平日訓練成效。
澎湖科技大校長黃有評率50名師生現場見證官兵精實訓練成果，對防區堅實防衛戰力留下深刻印象，也透過實際接觸國防事務，激發學生支持國防，鼓勵學子從軍實踐夢想，共同守護家園。
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