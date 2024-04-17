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國軍求生訓練中心逼真模擬 提高空勤人員生存機率

中央社／ 高雄17日電
國軍空勤人員求生訓練中心是國軍唯一專責訓練空勤人員求生的單位，在成為合格的飛行員前，都必須完成空勤人員求生訓練，國求中心利用聲光、水花、造浪等效果，在訓練過程中營造惡劣環境，製造臨場感以提升訓練成效。示意圖／聯合報系資料照
國軍空勤人員求生訓練中心是國軍唯一專責訓練空勤人員求生的單位，在成為合格的飛行員前，都必須完成空勤人員求生訓練，國求中心利用聲光、水花、造浪等效果，在訓練過程中營造惡劣環境，製造臨場感以提升訓練成效。示意圖／聯合報系資料照

國軍空勤人員求生訓練中心是國軍唯一專責訓練空勤人員求生的單位，在成為合格的飛行員前，都必須完成空勤人員求生訓練，國求中心利用聲光、水花、造浪等效果，在訓練過程中營造惡劣環境，製造臨場感以提升訓練成效。

國防部今天邀請媒體赴高雄岡山採訪國軍空勤人員求生訓練中心採訪，介紹空勤人員求生裝備、基礎及進階求生訓練課程，展現空勤人員須具備臨危不亂的求生技能，並妥善處置各項緊急情況，有效提高生存與獲救機率。

國求中心是國軍唯一專責訓練空勤人員求生的單位，針對陸上、水中與水面等面向訓練；國求中心教官郭秉寬少校介紹，陸、海、空三軍空勤人員都會來此接受求生訓練，初訓5天，之後每3年進行一次為期3天的複訓。

國求中心目前水中求生訓練棚廠於2016年啟用，針對空勤人員在水中求生的各項情況建置場景，如傘拖訓練系統針對配置有降落傘機種人員的訓練，搭配3公尺高台，提供受訓人員熟練傘拖解脫動作要領與緊急應變能力，傘衣罩頂訓練系統則是針對降落傘罩頂解脫動作要領與應變的訓練。

空勤人員無論是跳傘或是在水上迫降，都有可能需要透過直升機吊掛獲救，因此所有的參訓人員都需要在直升機吊掛訓練系統實作，模擬各型吊掛工具與程序，且訓練系統具有場景模擬系統，可模擬直升機飛臨所造成的巨大聲響以及水花，也能營造黑夜場景，提高訓練擬真度。

由於旋翼機、定翼慢速機的飛行員和機組成員若遭遇緊急狀況，有可能在水面迫降，因此國求中心也建置水中棄艙訓練系統，提供訓員熟練水中逃生要領及緊急情況下的處置應變能力，訓練池深達5公尺，並能營造黑夜場景和降雨等情況，池中有造浪球模擬惡劣海象，加拿大製的模擬艙能模擬國軍多型定、旋翼機種，可執行空中棄艙、水面迫降與水中翻轉等模擬課程。

郭秉寬表示，實際求生的情況通常會遇到惡劣天候，因此國求中心利用環境特效模擬，營造惡劣場域，提升訓練人員身體的臨場感，可以有效提升訓練成效，因為當空勤人員在黑暗逃生的過程，會面臨心理壓力，所以需要有一定抗壓性，因此環境特效模擬可以有效幫助訓練成效。

國軍 國防部 直升機

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