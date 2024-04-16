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賴清德訪視空軍「接戰程序」了解警戒任務整備

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
副總統賴清德今日前往台中訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」。圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德今日前往台中訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」。圖／聯合報系資料照片

副總統賴清德今日下午前往台中訪視「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」及「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，感謝國軍官兵堅守崗位，捍衛國家領空，為國人守護自由民主的家園。賴清德並頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姐妹的辛勞。

賴清德在「空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊」，了解接戰程序及模擬防空攔截演練；隨後，前往「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」聽取「任務簡報」，並現地了解警戒任務整備情形。

賴清德表示，因應中國在區域間各種常態化的灰色地帶襲擾，空軍防空部隊必須24小時保持戰備狀態，不僅要緊盯雷達監測，掌握情資；更要能夠隨機應變，責任非常重大。而空軍第三聯隊則擔負捍衛領空使命，也派遣天駒部隊輪駐馬公，進行防空攔截及聯合作戰任務。在清泉崗基地的警戒室，24小時都有飛官輪值，做好立即升空的準備。

賴清德強調，所有國軍弟兄姊妹都是守護國家安全的重要戰力，感謝大家的努力和付出，他希望國軍持續精進能力，不僅讓國人安心，更讓世界看見我們守護國家的決心，政府與國人也將持續給予國軍最大的支持，讓台灣的國防力量更加強韌，國家更加安全。

總統府表示，該行程由國防部長邱國正、國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶等人陪同出席。

國軍 空軍 賴清德

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