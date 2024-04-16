官士兵意外頻傳12死1昏迷 立委質疑國軍系統性危機

今年國軍官兵事故頻傳，3月已有國軍輕生、或是意外身亡，已經高達9人。立委馬文君說，沒想到相隔不到一個月，國軍又有官兵3死1昏迷，已經不能用「個案」解釋，國軍安全管理是否也出現問題。

馬文君說，近年國軍宣傳募兵佳，基層缺員卻更嚴重，人少、事多、責任重才造成惡性循環，編現比不足，基層官士兵身心承受巨大壓力，今年1到3月就有9名官兵因自戕、意外身亡。最近新增的不幸案例，包括海軍左營一等兵在艙房猝死、金防部中尉輔導長陳屍寢室，多是發生在營區或船艦上，安全管理，是否也出了問題？

馬文說表示，兩岸沒有開戰，國軍就承受這麼大的傷亡，而且是三軍都出事，這已經無法用悲痛來形容，也很難接受軍方「只是個案」的解釋。

「個案」如此頻繁密集，恐怕就是系統性的危機，不論是兵力、訓練、管理任何環節，都必須立刻查明，新舊任部長交接在即，千萬不能，空窗懈怠。

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