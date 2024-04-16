陸射劍二飛彈首次參與實彈射擊 命中靶機展現攔截性能
陸射劍二防空系統首次參與演訓，近日在屏東九鵬地區實彈射擊，不僅成功命中靶機，更展現官兵勤訓成果，還有系統優異的攔截性能。
陸軍本月執行年度飛彈精準射擊訓練，由國家中山科學研究院研發量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），昨天在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，並且規劃射擊3枚實彈、1次追瞄，總共4個拖靶。
軍聞社今天報導，為了驗證部隊訓練成效，陸軍113年精準飛彈射擊訓練，日前在屏東滿州地區展開，依照作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行任務，其中在「神弓操演」方面，陸軍43砲指部、21砲指部首度以「陸射劍二防空飛彈」進行實彈射擊，成功命中靶機，展現官兵勤訓成果，還有優異的攔截性能。
另外，在刺針飛彈雙聯裝、復仇者系統實彈射擊方面，官兵瞄準空中靶彈及靶機後，持續追瞄鎖定，依令啟動飛彈射擊、命中目標，有效驗證官兵平時訓練成效。
陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，主要是汰換民國76年成軍、面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統，擔負中低層防空，有效射程可達15公里，車組可在偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，也可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合。
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