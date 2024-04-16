陸射劍二首次參訓 命中靶機展現優異攔截性能

T91與T65K2步槍即將功成身退，國軍20年來首度引進5.56公釐新步槍，一線部隊最快明年即將以「奢侈版」T112戰鬥步槍，取代「陽春版」T91。 T112有效射程變長、拋殼口重新設計、彈匣有透明窗...就讓資深記者程嘉文透過這篇文章告訴你，以上這些設計變化的理由，以及將對國軍帶來哪種影響。

2024-04-16 07:30