強化防護 國防部：113年底完成開發頭盔複合內襯
軍用槍械網路頻道山姆小叔在國外測試國軍頭盔，稱凹陷程度被評為恐影響官兵安全。國防部今天回應，軍方測試的凹陷值符合規範，另軍備局等單位去年同步啟動內襯優化研究，今年底將完成開發複合內襯。
研究軍用槍械的「山姆小叔Gun&Fun」臉書粉絲團及Youtube頻道，繼此前與新北市議員林秉宥合作測試國軍抗彈板後，昨天發布最新影片，分享國軍、共軍等數國頭盔，遭實彈射擊後的抗彈、抗凹陷情形。
根據影片畫面顯示，國軍現役頭盔在5公尺外，以非固定槍枝方式射擊9公厘、7.62公厘子彈，頭盔出現凹陷，其凹陷深度被影片內容評為恐影響官兵安全。
國防部傍晚接受中央社訪問時回應，民國107年邀請記者實彈測試，及112年理工學院彈道實驗室依美軍規範、以9公厘手槍彈射擊後均未貫穿，凹陷值符合規範。
國防部也提到，已於112年同步啟動頭盔內襯優化及頸椎損傷降低研究，軍備局第205廠、理工學院及國防醫學院今年底將完成開發複合內襯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言