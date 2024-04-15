憲指部堅實營區完工 總統：國軍更有力量保衛國家

總統蔡英文今天主持「憲兵堅實營區完工啟用典禮」時表示，這些年來，政府推動「興安專案」改善營區生活環境，有更好的生活品質，國軍才更有力量保衛國家。

蔡總統今天上午在國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，來到新北市泰山區憲兵堅實營區，主持營區新建工程完工啟用儀式，在完成剪綵及和現場官兵合影後，隨後視導官兵生活設施，包括寢室、公共浴室、文康室、重訓室及戰技場等。

蔡總統還特別和官兵共進午餐及致贈加菜金，以慰勉官兵辛勞。

蔡總統致詞表示，過去8年，她有許多行程都有憲兵弟兄姊妹協助維安工作。「堅實營區」是憲兵戰力維持的重要基地，也是憲兵菁英部隊的駐地，今天很高興跟大家一起見證營區完工啟用。

蔡總統指出，老舊營區的翻修和改建一直是國防改革重要的一環。這些年來，政府推動「興安專案」改善營區生活環境，有更好的生活品質，國軍才更有力量保衛國家。

蔡總統說，舊的「堅實營區」已經有超過60年的歷史，除了生活空間狹小，許多設施也需要與時俱進，因此展開重建工作。她剛才參觀了全新的宿舍區和休閒空間，憲兵弟兄姊妹所需要的休憩和訓練等設施，國防部都有完善的規劃，讓營區具備住、訓、用的完整功能。

蔡總統表示，目前「興安專案」已經執行103案，還有更多工程會陸續完工，將提供國軍良好的生活環境，並且兼顧教育訓練的功能。

總統也感謝所有憲兵弟兄姊妹的辛勞。憲兵部隊除了負責維安特勤、都市災害防救的工作，也因為具有司法警察的身分，同時要負責治安維護以及軍民調處等任務，「大家都辛苦了」。國軍弟兄姊妹都是保護人民、守護國家安全重要的一分子，「我們繼續努力，一起讓國軍更好」。

國防部表示，憲兵堅實營區新建工程於106年編列營改基金預算新台幣9億餘元，共新建綜合生活大樓1棟、餐廳1棟、會客室及其他附屬設施。