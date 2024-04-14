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學者：濱戰部若擔負24浬內防務 傳達台灣為守勢作戰

中央社／ 台北14日電

海軍濱海作戰指揮部規劃民國115年成立，擬擔負24浬內防務。專家學者今天分析，此舉是向國際傳達台灣為守勢作戰，同時藉由軍隊改革，分擔海軍艦隊的防衛壓力，亦整合近海防衛資源，建構台灣成為刺蝟島。

為強化制海戰力，海軍規劃成立濱海作戰指揮部，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。知情人士今天表示，規劃115年成立，未來擬擔負24浬內防務，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

海軍司令部回應中央社記者，指揮部統合海上監偵、打擊與通信能力岸置機動部隊，相關編設審慎評估中；另外，將依敵情威脅，建置分散式指管，提升聯合截擊作戰效能，增加防禦縱深。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問表示，濱海作戰指揮部的成立主要是應對防衛作戰需求，運用飛彈快艇、沱江級艦等輕快兵力，整合陸地的岸置攻船飛彈戍守24浬內；而海軍的主戰船艦則擔負24浬外的防衛作戰任務，不僅能分擔艦隊防衛壓力，亦能整合海洋監偵指揮部、海鋒大隊等近海防衛資源，建構刺蝟島。

由於中共的民兵、海警等船艦近年頻對台灣灰色地帶侵擾，江炘杓提到，在這一系列的防衛構想中必然納入海巡，並主要應對中共灰色地帶威脅。

國防院學者蘇紫雲指出，若未來確定24浬內由濱海作戰指揮部負責，勢必與艦隊指揮部以海域距離進行分工。此舉是軍隊改革，有助於台灣的拒止區域防務，同時也因為是「24浬內」，明確向國際表達台灣為守勢作戰。

國家政策研究基金會副研究員揭仲肯定成立濱戰部，他認為，在平時對於飛彈部隊發展有好處，編制擴大勢必發展出更好的訓練模式，將更有效率的人才培育，也能確保這些擁有飛彈專業的官兵能長留久用，同時對戰術發展及飛彈部隊的建軍規劃都有助益，官兵也不必像過去一樣，必須離開原部隊去其他單位占缺，可長久在同一單位晉升、接受訓練。

但揭仲認為，在戰時上若以24浬內、外區分可能有疑慮，原因在於除海軍外，空軍、陸軍遠程火力都可能於24浬內接敵，再加上衡山指揮所下除了北、中、南的區域性聯合作戰指揮單位外，若再加入濱戰部，將區分太多聯合作戰單位，站在指揮管制的角度觀察，可能未必是好事。

揭仲 海軍司令部 飛彈

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