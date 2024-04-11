推動軍中轉型正義教育 國防部一個月內設諮詢小組

續推轉型正義，行政院長陳建仁今天要求，國防部應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，藉以順利啟動相關培訓規劃；他也提醒文化部，儘速完成不義遺址保存維護的法制化工作。

行政院晚間透過新聞稿表示，陳建仁今天主持「行政院推動轉型正義會報」第4次會議時指出，總統蔡英文執政8年以來，系統性地推動轉型正義工程，陸續研議訂修「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「促進轉型正義條例」、「國家人權博物館組織法」、「政治檔案條例」、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等5部法律。

他說，政府也先後成立促進轉型正義委員會、行政院人權及轉型正義處及設立推動轉型正義會報，同時完成228事件真相與轉型正義研究報告、陳文成案調查報告、林義雄宅血案調查報告、促轉會任務總結報告，且立法處理政黨持有政治檔案及不當黨產、落實受難者的名譽回復和賠償。

陳建仁表示，國家轉型正義教育行動綱領（2023年至2026年）也已於去年上路，將轉型正義系統性地納入教育當中；另外，今年是228事件77週年，行政院及文化部在2月時，率先示範設置2處不義遺址的標示，彰顯政府承諾「永不再犯」，以及打造傳承民主記憶的教育基地。

他說，期許各機關從本身做起，對轉型正義工作有正確的認識，並妥善運用現有資源於當前重要之課題，像是國防部在軍事人員養成教育方面，雖已有初步規劃，仍應儘速辦理，請國防部於1個月內，完成籌設轉型正義教育外部專家諮詢小組，以順利啟動培訓規劃及研擬教材、教案。

文化部今天報告「不義遺址整體機制做法及相關階段性成果」，陳建仁則說，不義遺址的標示系統可串連全國各地不義遺址，進一步帶動保存、活化及教育推廣，但這是一場記憶與遺忘的對抗，文化部應儘速研提整體方案，律定作業標準或指引，並建立輔導機制，協助各不義遺址轄管機關完成標示，並辦妥保存、維護與教育推廣等工作。

他要求，對於不義遺址保存維護的法制化工作，文化部應儘速送立法院審議，並積極與各界溝通，讓法案早日審議完成。

陳建仁也說，若有私人擁有設置標示不義遺址的意願，政府應鼓勵和積極協助，至於部分重要的轉型正義場域，例如受難者故居，雖未納為不義遺址，仍有活化推廣的意義與價值，請文化部研議相關輔導做法，或納入國家人權博物館相關補助範圍。