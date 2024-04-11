無人機再度入侵二膽島！立委稱國軍反制「溫良恭儉讓」：應直接擊落

二膽島又被無人機入侵，這一次守備隊以信號槍示警，並出動干擾槍反制，操作無人機的大陸網紅卻嘲笑，「花大錢買的干擾槍完全沒有用，43.5億元白花了。」立委馬文君說，對於大陸特定網紅一再挑釁，國軍只能干擾，這種溫良恭儉讓的反制，國人難以接受，應該直接擊落。

馬文君說，二膽島再度有無人機入侵，都是同一名大陸網紅所為。這次守備隊反制後，國防部宣布「成功驅離，迫使空拍機循原路徑飛回」。

大陸網紅卻聲稱一度降到對空監視哨2公尺左右，「忽然發現GPS訊間歇性丟失」，懷疑是反制無人機干擾槍，但「絲毫沒有影響操控航拍及回程」，還奚落國軍「花大錢買的干擾槍完全沒有用，這43.5億元是白花了。」

馬文君說，無人機侵入二膽島上空，就不該只是干擾讓它返航，而是應該將它擊落，或迫使它落下。2022年她曾對空軍建制遙控無人機防禦系統的預算，提出預算凍結案。因為無人機防禦系統有幾個問題。

一、國軍無人機防禦系統，只能干擾，無法擊落。二、防禦系統「干擾」效果，根據無人機的廠牌系統而異，主要有三種結果：被干擾後返航、原地懸停或旋停下落。三、人力操作干擾槍，精準度，可靠度變數多。

馬文說，當時她提的問題，如今都在現實中出現，對岸特定網紅一而再，再而三的挑釁，我即便干擾成功，也只是迫使無人機返航，辛苦國軍弟兄操作干擾槍，但不管是戰術層次，或是心戰層面，都吃力不討好。這種「溫良恭儉讓」的反制，恐怕國人都難以接受，國防部應該檢討。