終身俸飛了！空軍士官長服役19年 「這原因」勒令退伍

空軍第一修護補給大隊蘇姓一等士官長去年3月凌晨騎車返家，在台南北區遭警攔檢，吐氣酒測值高達每公升0.7毫克，依公共危險罪遭台南地檢署起訴，雖獲緩起訴處分，不過，仍遭軍方記兩大過核定退伍處分；蘇男認為軍方懲處過重，尤其他僅差一年就能請領終身俸，遂提訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟，仍遭駁回。

據悉，蘇於航院常備士官班畢業後，任職電戰分隊，前年10月軍中長官才把蘇找來晤談，因他服役快滿20年，且近五年考核均為甲等且獲嘉獎，盡職表現備受肯定，豈料，去年3月4日凌晨2時44分許，蘇騎車返家途中遭警攔檢，竟因酒駕被逮送辦，10天後，台南地檢署予以緩起訴處分。

判決指出，因蘇酒駕犯行，第一修補大隊3月5日召開懲罰人士評議會，並依據陸海空軍懲罰法及違反國軍軍風紀維護實施規定，予以大過2次懲罰。空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別於3月7日、3月21日兩天，分別召開不適服現役人評會及再審議人評會，兩次記名表決的結果一致，認定蘇不適服現役，祭出退伍處分。

蘇說，酒駕違失行為是在休假期間發生，並非執行勤務時，也沒有廢弛職務之嫌，並認為自己過去表現並不差，除近年來考績甲等外，還有年獲3支嘉獎肯定，對於服役僅差一年，就有資格終身每月領取月退俸，蘇不滿，軍方祭出兩大過及「退伍處分」。

依「國軍官兵酒後駕駛交通工具懲罰參考基準表」規定，高高行認為，軍方對蘇作出裁量並無違法，事後，蘇雖獲緩起訴處分，但軍方人評會考量，明知故犯的酒駕違失行為，已嚴重破壞軍譽，且軍方懲罰不涉及違犯刑事偵查結果。

此外，再審議人評會委員的意見紀錄中，蘇在同袍相處上雖屬正常，但工作方面表現並無出色，且於單位實施飲酒習慣調查時，未誠實告知參加聚會有飲酒習慣，身為服役逾19年的資深士官長，蘇竟肇生酒駕案件，顯見法紀觀念淡薄，無法為官兵表率。

高高行認為，軍士官是否「適服現役」，為具高度屬人性判斷，為避免部隊價值觀偏差衍生重大紀律問題，人評會就蘇前1年個人平日生活考核等態度表現，作出懲罰處分，於法均無違誤，因此認蘇起訴意旨為無理由，應予駁回。

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