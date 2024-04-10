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唐華出席美國海盟年會 拒透露是否訪五角大廈
中華民國海軍司令唐華八日在美國大華府地區參加美國海軍主辦的海盟年會（Sea-Air-Space conference），除了聆聽海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）參與的開幕式講座，並走訪洛馬和雷神在內等美國主要軍武製造商所設置的攤位展覽。
路透上月底報導，台美正安排在唐華訪美期間會晤弗蘭切蒂；唐華提到，他在海盟年會有機會聽取弗蘭切蒂對海軍的想法，但並非雙邊會談。
被問到此行與美國官員的互動，以及是否赴美國五角大廈拜會，唐華拒絕透露，他說：「實際面對哪些人做交流，就允許我做一點保留。」
唐華表示，美國現在是跨黨派力道挺台，對於台灣狀況都很了解；此行訪美，聽取外界在紅海和烏克蘭等地的寶貴經驗，了解無人機和無人船的未來發展趨勢，運用至國家防衛，是學習也是找尋合作機會。
此外，國民黨副主席夏立言八日赴美國國務院拜會美方行政部門官員。他並未透露會晤的對象是誰，僅表示，中國國民黨作為台灣最大的在野黨，以及立院最大的政黨，到華府拜訪老朋友，針對各種議題交換意見，說明國民黨的立場。夏立言於七日抵達華府，預計停留六天，拜會美國智庫、國會與行政部門。
【記者程嘉文／台北報導】國防部昨天公布今年度漢光四十號演習的時程，將於本月十九至廿六日，舉行八天七夜的電腦兵推，實兵演練則於七月廿二至廿六日舉行。今年度的演習重點，包括戰力防護、去中心化指管等，顯示國軍強調在遭遇攻擊之後，防衛體系所能發揮的韌性，以及軍民整合運作能力。
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