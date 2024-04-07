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國造T75K3手槍射擊時槍管斷裂 軍備局：實施金相分析中
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陸軍關渡指揮部日前實施手槍實彈射擊訓練，新接裝不久的國造T75K3手槍射擊時，竟發生槍管斷裂案，外傳是膛炸。國防部軍備局表示，正交由第三方檢驗機構實施金相分析釐清肇因。
國造T75K3手槍日前射擊時發生槍管斷裂案，外傳初步研判是因為射擊時受力不均或閉鎖不全導致。
對此，軍備局表示，已於3月19日納編205廠技術人員配合陸軍，前往現地會勘，攜回事故槍枝及彈藥殘體，並於3月26日送金工中心實施檢測。
軍備局說，T75K3手槍2018年起已交軍1萬9193枝，首次發生槍管底部斷裂，續由第三方檢驗機構實施金相分析釐清肇因。
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