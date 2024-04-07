國造T75K3手槍射擊時槍管斷裂 軍備局：實施金相分析中

錢復歷任駐美代表、外交部長、國大議長、監察院長，是國民黨的四大公子之一。錢復年輕時，曾經先後在蔣中正與蔣經國兩位總統身邊任職，如此近距離觀察兩蔣，是他人所沒有的機會，我國政壇都罕有其匹。蔣中正總統逝世49周年紀念，錢復接受聯合報數位版訪問，分成上下兩篇文，暢談他對兩蔣的觀察，以及昔日相處互動中，那些不為人知的軼事。...

2024-04-07 07:30