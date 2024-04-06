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實測新式T112戰鬥步槍 陸軍匡列預算採購2萬5000支

聯合報／ 記者洪哲政／高雄即時報導
軍備局205廠展示T112戰鬥步槍。記者洪哲政/攝影
軍備局205廠展示T112戰鬥步槍。記者洪哲政/攝影

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陸軍準備陸續更換新式步槍，陸續讓現役T-91步槍退居二線。軍備局205廠研發5.56公厘T112戰鬥步槍，已於去年11月通過初期作戰測評，陸軍規劃在2025年度國防預算案中，匡列採購首批2萬5千枝新型戰鬥步槍預算，供第一線主戰部隊換裝，但每枝新型步槍的單價還在精算中。而槍枝搭配軍備局401廠生產的TS112式近戰瞄準鏡，能提供使用者快瞄即發能量，射擊精準度高。

位於高雄前鎮區的軍備局205兵工廠，因應高雄市政府「亞洲新灣區」計畫，以先建後遷方式逐步釋出前鎮區廠址，除輕兵器彈藥生產線搬遷外，測試輕兵器的地下靶場也面臨搬遷。軍方日前首度在此展示T112戰鬥步槍實彈射擊性能，槍枝搭配四倍快瞄鏡、雷射指示器與前握把，射擊精度高。

軍備局表示，為提升我國現有5.56公厘戰鬥步槍性能，使射手於射撃時更加穩定，新式步槍全面纳入「人因工程」設計，另為適合軍種作戰環境，於全槍結合介面採國際戰術滑軌規格研製，可增加配件擴充性，可搭配榴彈發射器，也可搭配各種光學瞄準具，大幅提升單兵戰鬥能力。

T112戰鬥步槍射擊模式具保險、單發、二連發及全自動等模式，彈匣容量有30發，有效射程達600公尺，槍枝由多邊形加厚槍管構成，配備多功能戰術護手、整體式戰術滑軌、拋殼偏向器與5段式伸縮槍托。

將領透露，陸軍將於2025年度預算案中匡列編列預算，自明年起採購第1批2萬5千枝T112戰鬥步槍，供第一線地面主戰部隊換裝；至於是否包含光學瞄準具、前握把等配件，這位將領僅表示「依軍種需求而定」。

軍備局開放採訪媒體射擊5發實彈配備四倍鏡與前握把，以臥射進行新槍測試，前握把充作前支架，在不用自行據槍的方式，對25公尺半身人型靶進行射擊。軍備局401廠生產的TS112式近戰瞄準鏡中，以光學呈現的瞄準線呈現可快瞄的十字型，同時可依戰場光線調整瞄準線的光度，配備瞄準鏡，幾能達到瞄到哪裡射到哪裡，因此測試滿靶者眾。

不過，T112槍枝本身達3.5公斤，比T-91步槍重200克，若加裝槍燈、瞄準鏡等，以單手持槍托難以持續，重量稍重。

軍備局同時也宣布，205廠研發的12.7公厘T112手拴式狙擊步槍，也已通過戰測，預計年底撥交部隊。

T112戰鬥步槍搭配軍備局401廠生產的TS112式近戰瞄準鏡，能提供使用者快瞄即發能量，射擊精準度高。記者洪哲政/攝影
T112戰鬥步槍搭配軍備局401廠生產的TS112式近戰瞄準鏡，能提供使用者快瞄即發能量，射擊精準度高。記者洪哲政/攝影
軍備局205廠展示T112戰鬥步槍及彈匣。記者洪哲政/攝影
軍備局205廠展示T112戰鬥步槍及彈匣。記者洪哲政/攝影

國防預算 槍枝 陸軍

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