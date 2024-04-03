0403地震南高屏特搜人員集結屏東空軍基地 馳援花蓮 

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮縣今早上發生芮氏7.2大地震，災情持續擴大中，屏東縣、高雄市與台南市消防局接獲消防署通報，上午集結屏東空軍機場，屏東縣、高市消防局特搜人員，今上午11點搭乘C130運輸機前往花蓮支援救災，屏縣消防局中午已飛抵花蓮機場，投入救援工作。

今天上午10點半前，屏東縣消防局、高市消防局特搜人員都整裝待命趕底屏東空軍機場，屏東縣消防局派遣特搜大隊人員15人和器材，會同高雄消防局12人、1隻搜救犬ROGER，搭上C130運輸機趕抵花蓮；後續還有台南市消防局、高市消防局特搜人陸續抵達，預計第二梯次下午派遣搭機前往。

屏東縣消防局表示，第一次梯次就在人員在12點8分飛抵花蓮機場，現場救災人員指派到花蓮縣花蓮市軒轅路2-2號（天王星大樓）。