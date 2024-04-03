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達觀艦長遭爆霸凌官兵 立委邱志偉要求海軍說明

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
立委邱志偉（中）指控達觀軍艦艦長，長期對官兵情緒失控情形，引起艦上官兵的不滿和抗議，對此他要求海軍積極解決達觀軍艦艦長，所引發的問題。包括對部屬的恐嚇和施壓不當的指揮和言行，管理風格問題，以及人事處理不當等問題，要求海軍根據調查結果對艦長進行適當懲處，以示對不當行為的重視。記者林俊良/攝影
立委邱志偉（中）指控達觀軍艦艦長，長期對官兵情緒失控情形，引起艦上官兵的不滿和抗議，對此他要求海軍積極解決達觀軍艦艦長，所引發的問題。包括對部屬的恐嚇和施壓不當的指揮和言行，管理風格問題，以及人事處理不當等問題，要求海軍根據調查結果對艦長進行適當懲處，以示對不當行為的重視。記者林俊良/攝影

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海軍傳出不當管教情事，民進黨立委邱志偉，近日接獲海軍內部爆料，指控達觀艦艦長長期對官兵情緒失控叫罵，引起艦上官兵的不滿和抗議，一共有18項指控，邱志偉今天舉行記者會要求國防部、海軍司令部說明。

立委邱志偉指控達觀軍艦艦長，長期對官兵情緒失控情形，引起艦上官兵的不滿和抗議，並有官兵集結證據揭露艦長長期濫用職權傲慢無理，領導風格差等問題，導致官兵難以承受身心負擔嚴重，影響官兵的身心健康和單位和睦。對此邱志偉要求海軍積極解決達觀軍艦艦長，所引發的問題。包括對部屬的恐嚇和施壓不當的指揮和言行，管理風格問題，以及人事處理不當等問題，要求海軍根據調查結果對艦長進行適當懲處，以示對不當行為的重視。

海軍傳出不當管教情事，民進黨立委邱志偉（右），近日接獲海軍內部爆料，指控達觀艦艦長長期對官兵情緒失控叫罵，引起艦上官兵的不滿和抗議，今天舉行記者會要求國防部、海軍司令部說明。記者林俊良/攝影
海軍傳出不當管教情事，民進黨立委邱志偉（右），近日接獲海軍內部爆料，指控達觀艦艦長長期對官兵情緒失控叫罵，引起艦上官兵的不滿和抗議，今天舉行記者會要求國防部、海軍司令部說明。記者林俊良/攝影

失控 海軍司令部 邱志偉

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