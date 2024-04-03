軍備局：國軍新抗彈板年底量產 交軍前兵試廠實彈測試

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國防部軍備局獲得管理處處長李健青今天表示，國軍新一代抗彈板能抵擋中共5.8公厘鋼芯彈，今年年底實施量產時，每批生產前都會由宜蘭大福兵試廠實施實彈測試，合格後撥交軍種使用。

國防部軍備局曾公開表示，已在去年底完成新一代抗彈板的研測評估，可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不貫穿的新一代抗彈板，將於明年開始量產。

國防部今天舉行記者會，席列的李健青表示，新一代抗彈板是205廠結合國內產官學研能量，去年完成研製，並且在去年12月由國防部軍備副部長徐衍樸率各軍副參謀長實地驗證，測試方式符合美軍最新規範，包含5項環境測試，即常溫、高低溫、震動及墜落測試，每一個測試環境中，前板與後板各一，測試方式按美軍規範射擊3發，以國造TC-74與美造Ｍ855 5.56公厘鋼芯彈射擊。

他表示，他們將射擊初速從原來的每秒920公尺，提升為968公尺，模擬5.8公厘鋼芯彈威力實施測試，每個板子測試3發，測試結果均未貫穿，凹陷值在也在44公釐以下，符合美軍最新測試規範，達到防護效果。

李健青說，新一代抗彈板年底實施量產時，每批生產前都會由大福兵試廠實施實彈測試，合格後撥交軍種使用。