快訊

地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門離島防區又遭空拍 將領說打不到目標莫責怪守軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部參謀長陳建義。記者邱德祥／攝影
陸軍司令部參謀長陳建義。記者邱德祥／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

金門二膽島遭大陸網民以空拍機拍攝影片，今天大膽島也遭拍攝，陸軍司令部參謀長陳建義說，這是中共認知作戰，企圖製造外界不認同前線官兵，請外界不要責難守軍。目標若在射擊範圍內，射擊是手段之一，但目標不容易發現。

國防部上午舉行記者會，對大陸空拍機不斷拍攝金門離島防區，媒體關切守軍能否將這些入侵空拍機擊落。

陳建義表示，面對灰色地帶侵擾與中共對我採認知作戰複合及多重威脅下，戮力戰訓本務，在各項軍事訓練與任務中，加強我們敵情觀念，各項突發狀況應處，是他們不斷要加強與深化，這是國軍官兵責無旁貸的責任，更是外離島官兵的日常。

他說，空拍機拍攝離島防區，是一個灰色地帶侵擾事件，是認知作戰，除了提高警覺與應處作為外，他站在陸軍司令部立場，希望外界多給前線官兵肯定支持與鼓勵。試想，對方動機背後，絕對不是所謂中國大陸民間博主或網紅藉此衝網路聲量，其企圖不言可喻，就是要製造外界對官兵的不認同與壓力，陸軍除加強戰訓本務外，在內部是要穩定，肯定基層官兵的辛勞，作得不周延處，他們要了解其需求，給予輔導，不是對其加以責難。

他表示，這不是突發事件，過去與將來都還會再發生，層出不窮地推陳出新，這些外島官兵是我們的袍澤，弟兄姐妹，他們每天處於這種壓力下，他要利用記者會替前線官兵說明。

陳建義指出，對侵擾到所謂的作戰責任地境和空域裡航空器無人機，在應處作為相當明確，除示警、以信號槍與射擊擊落，現在無人機科技飛行高度可能達到6000公尺，以能目視範圍，他實際了解其實對相當高度與環境背景與聲響遮蔽，不太容易發現，只要在地面射擊距離內，射擊是他們採取的手段。

空拍機 金門 陸軍

延伸閱讀

直擊空拍／花蓮走山 秀林.和平濱海公路段嚴重落石崩塌

何豪毅專欄／無人機侵犯領空 國軍必須擊落

金門飛機正常起降 雲豹號支援台金運輸載客率不到2成

金廈海域局勢緊張…對海實彈射擊改陸地靶場引揣測 金防部解釋了

相關新聞

軍備局：國軍新抗彈板年底量產 交軍前兵試廠實彈測試

國防部軍備局獲得管理處處長李健青今天表示，國軍新一代抗彈板能抵擋中共5.8公厘鋼芯彈，今年年底實施量產時，每批生產前都會...

金門離島防區又遭空拍 將領說打不到目標莫責怪守軍

繼金門二膽島遭大陸網民以空拍機拍攝影片，今天大膽島也遭拍攝，陸軍司令部參謀長陳建義說，這是中共認知作戰，企圖製造外界不認...

共機昨迫近至距基隆38浬空域 國防部未敘述越海峽中線

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，昨日有20架次共機進入我北部、中線及西南空域。其中部分共機迫近至距基隆...

中共發射運載火箭 國防部：對台灣地區無危害

國防部上午表示，今（3）日6時56分許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。對台灣地區無危害。

160億軍購款滯美 審計長：已要回50億

國民黨立委王鴻薇昨天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾一百六十億元歸還進度。陳瑞敏表示，...

賴清德、蕭美琴聽國防簡報 訪衡山指揮所

距五二○還剩一個多月，正副總統當選人賴清德、蕭美琴昨天下午前往國防部，聽取「國防工作報告」簡報，就當前整體國防事務與最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。