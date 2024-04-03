金門離島防區又遭空拍 將領說打不到目標莫責怪守軍

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繼金門二膽島遭大陸網民以空拍機拍攝影片，今天大膽島也遭拍攝，陸軍司令部參謀長陳建義說，這是中共認知作戰，企圖製造外界不認同前線官兵，請外界不要責難守軍。目標若在射擊範圍內，射擊是手段之一，但目標不容易發現。

國防部上午舉行記者會，對大陸空拍機不斷拍攝金門離島防區，媒體關切守軍能否將這些入侵空拍機擊落。

陳建義表示，面對灰色地帶侵擾與中共對我採認知作戰複合及多重威脅下，戮力戰訓本務，在各項軍事訓練與任務中，加強我們敵情觀念，各項突發狀況應處，是他們不斷要加強與深化，這是國軍官兵責無旁貸的責任，更是外離島官兵的日常。

他說，空拍機拍攝離島防區，是一個灰色地帶侵擾事件，是認知作戰，除了提高警覺與應處作為外，他站在陸軍司令部立場，希望外界多給前線官兵肯定支持與鼓勵。試想，對方動機背後，絕對不是所謂中國大陸民間博主或網紅藉此衝網路聲量，其企圖不言可喻，就是要製造外界對官兵的不認同與壓力，陸軍除加強戰訓本務外，在內部是要穩定，肯定基層官兵的辛勞，作得不周延處，他們要了解其需求，給予輔導，不是對其加以責難。

他表示，這不是突發事件，過去與將來都還會再發生，層出不窮地推陳出新，這些外島官兵是我們的袍澤，弟兄姐妹，他們每天處於這種壓力下，他要利用記者會替前線官兵說明。

陳建義指出，對侵擾到所謂的作戰責任地境和空域裡航空器無人機，在應處作為相當明確，除示警、以信號槍與射擊擊落，現在無人機科技飛行高度可能達到6000公尺，以能目視範圍，他實際了解其實對相當高度與環境背景與聲響遮蔽，不太容易發現，只要在地面射擊距離內，射擊是他們採取的手段。