160億軍購款滯美 審計長：已要回50億

國民黨立委王鴻薇昨天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾一百六十億元歸還進度。陳瑞敏表示，五十億元結餘款已經要回，因合約中止未執行的一百一十八億元，已要求軍方盡快跟美方談。

對於中國大陸網民頻繁以空拍機挑釁二膽島，金防部昨天表示，防區各守備區域已全面加強隱蔽、掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。

日前有大陸空拍機闖入二膽島上空，隨即在網路發布影片嘲諷守軍。金防部宣稱，空拍機處於逆光遠距離，因此未能即時發現。國防部長邱國正前天在立院答詢時，不認同此說法，表示守軍處置未符合規定，顯示訓練不足，未來會強化。

金防部昨表示，將持續加強官兵對無人機處置相關訓練，依辨識、通報、驅離、告警程序，並依自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，以破除灰色地帶侵擾等威脅。

至於海軍達觀軍艦艦長葉弘生被指控涉及不當對待官兵，且於春節期間未依規定留值，海軍艦隊指揮部昨表示，未依規定留值部分經主動調查屬實，已依「刑懲併行」原則，於四月一日移法偵辦。

民進黨立委邱志偉並指葉弘生遭控長期對官兵情緒失控叫罵，包括自己不吃牛肉就不准艦上菜單出現牛肉、罰官兵抄寫孫子兵法等，海軍艦隊指揮部表示，針對其他檢控，已逐項查明，並依規定檢討疏責、核予懲處。

國民黨立法院黨團昨也舉行記者會，批國軍軍紀渙散，立委林思銘表示，國防部曾統計，二○一九年到二○二二年因為酒駕而汰除者總計七一六人；二○一七年到二○二○年因違反軍紀遭汰除者共一七三一人，質疑為何遲遲不公布二○二一年到二○二三年的違紀汰除數據。