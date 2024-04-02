賴清德今進衡指所 國軍偵獲10架次共機今跨越中線擾台

國防部今晚發出新聞稿表示，今（2）日有10架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

總統當選人丶副總統賴清德與副總統當選人蕭美琴，今天下午率團隊赴國防部聽取國防業務簡報，並進入衡山指揮所了解台海周邊情勢。相關人是否目擊衡指所內因應共機擾我空防指管程序，軍方没有證實。

國防部今（2）日表示，自11時40分起，陸續偵獲中共殲-16及運-8等各型主、輔戰機計12架次出海活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。