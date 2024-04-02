陸無人機侵二膽 防長：強化訓練

外島又發生無人機機騷擾事件，廿九日有大陸空拍機闖入金門二膽島上空，隨即在網路發布影片嘲諷守軍。金防部宣稱，空拍機處於逆光遠距離，因此未能即時目視發現。國防部長邱國正昨天在立院答詢時，不認同此說法，表示守軍處置未符合規定，顯示訓練不足，未來會強化。

邱國正答詢指出，發現無人機闖入，當然會對其發出警告，如果程序作完，對方還不走，我方就採取斷然手段，按規定開火擊落，此時發動「第一擊」的責任不在我方，而是對方。

國民黨立委徐巧芯質詢，金防部的聲明提到遠距逆光，以致未即時發現空拍機，但影片中可看到，至少有兩位國軍士兵抬頭望向空拍機鏡頭，是否認同金防部的說法？邱國正回答不認同，認為這代表部隊訓練不足，需要強化。邱表示，有錯就要認，不能光講不練，訓練都是依據設定狀況設有規定，這次問題癥結所在，就是沒照規定。

民進黨立委林楚茵質詢，侵入二膽上空的是民間還是軍用無人機？陸軍參謀長陳建義表示，是大疆的民規無人機。

此外，行政院編列二四○○億元「海空戰力提升計畫採購特別預算」，負責採購國造艦艇及飛彈，但國民黨立委王鴻薇昨踢爆，二○二二年中科院採購飛彈製造原物料時，發現負責承攬外購的豐益公司竟採購大陸製品，遭中科院解約、停權，但該家公司負責人卻疑似用其他公司久鼎、永冠名義，繼續承包國防部案子，痛批「原來所謂解約、停權，根本是玩的」，要求國防部查明。

中科院長張忠誠答詢承認有此情況，並稱本案為二○二一年採購案，二○二二年九月豐益國際交貨，發現原料來自大陸，因此停權三年。國防部採購室主任趙亞平則承認，久鼎、永冠從去年到今年有十幾個承包國防部的案子，豐益被中科院停權後還有七個國防部案子。

徐巧芯追問，是無法可管？還是太輕忽？邱國正表示，不至於無法可管，管理方法可能有遺漏。趙亞平補充說，豐益是被中科院停權，但中科院不適用政府採購法，國防部會請中科院提供採購廠商黑名單，未來會落實管制。