影／用陸原料造飛彈遭法辦 王鴻薇指廠商換名續包國防工程

立委王鴻薇上午舉行「 用大陸原料造飛彈被停權廠商，竟繼續包國防部工程」記者會，表示政府編列2400億元做為海空戰力提升的特別預算，其中不少負責採購國造艦艇及飛彈，但111年中科院採購飛彈製造原物料時，卻發生承攬外購的豐益公司所提供的原料「過氯酸銨」，疑似來自中國大陸。中科院當時將廠商移送法辦、解約，並列為不良廠商停權3年，然該廠商及同負責人的其他公司卻仍能持續承攬國防部標案，痛批所謂的解約、停權根本是說好玩的。

王鴻薇指出豐益國際聯合有限公司雖被中科院停權3年，但在同一地址的久鼎聯合有限公司，以及相同負責人的永冠應材有限公司，仍能繼續承攬國防部各單位的案子。王鴻薇表示豐益國際聯合有限公司在112年11月被列為不良廠商停權3年後，也持續承攬國防部案子。

「有國安疑慮的廠商為何還能持續承包國防部生意，是法規跟不上，還是廠商太狡猾？」王鴻薇質疑，之前蘇丹紅事件，進口廠商一共9家公司都在同一地點，廠商狡兔三窟 、換殼上市的行為，難道無法可管？不相信國防部相關採購人員不知道是同一家公司。